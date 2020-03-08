Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece bitirdiğimiz yollar bile Türkiye'nin nereden nereye geldiğini somut...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'nde konuştu.
08.03.2020 18:14 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:18
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'nde konuştu.
Kaynak: AA
Haberin Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece bitirdiğimiz yollar bile Türkiye'nin nereden nereye geldiğini somut...