Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece 2020 yılında çiftçimize verdiğimiz destek tutarı 22 milyar liradır"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.(3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çiftçimize verdiğimiz destekleri 12 kat artırarak, bitkisel üretimimizi 124 milyon ton ile Cumhuriyet tarihinin en üst seviyesine çıkardık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tarımda) Sadece kendi üretimimize bağlı kalırsak böylesine büyük bir gıda ihracatçısı olamayız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece 2020 yılında çiftçimize verdiğimiz destek tutarı 22 milyar liradır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu