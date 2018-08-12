Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sabreden Kimse Zafere Ulaşır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sabreden Kimse Zafere Ulaşır"

- İş dünyası ve sivil toplum kuruluşları buluşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıTRABZON - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları buluşması programında konuştu (2)

- İş dünyası ve sivil toplum kuruluşları buluşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

TRABZON - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları buluşması programında konuştu (2)

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