Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sabreden Kimse Zafere Ulaşır"
- İş dünyası ve sivil toplum kuruluşları buluşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıTRABZON - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları buluşması programında konuştu (2)
- İş dünyası ve sivil toplum kuruluşları buluşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
TRABZON - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları buluşması programında konuştu (2)
Son Dakika! ABD ile Yaşanan Kriz Hakkında Konuşan Başkan Erdoğan: Bizi Tanısalardı Diz Çökmeyeceğimizi İyi Bilirlerdi