Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sabah İtibariyle 1595 Terörist Etkisiz Hale Getirildi"

ESKİŞEHİR - Partisinin il kongresine katılmak için Eskişehir'e gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'e yönelik harekatla ilgili olarak, "Rabbim şehitlerin hürmetine İnşallah bize bu zaferi bizlere lütfedecek. Tereddüt etmiyoruz imanımız var. İnanıyoruz. Bu teröristler karşısında bu inançlı askerimiz, inançlı Mehmedimiz, bu imanlı milletimizin dualarıyla zaferi kucaklayacaktır. Bunu yakalayacağız" dedi.

Afyonkarahisar ziyaretinin ardından AK Parti Eskişehir İl Kongresi için kente gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Kent Spor Salonu önündeki miting alanında coşkulu kalabalığa seslendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Zeytin'e yemin olsun ki' diyerek sözlerine başlayarak, "Biz hayırlı bir yoldayız. Şu anda Afrin yolunda olanlara Allah'tan yardımlar diliyorum. İnşallah gerekli olduğunda başta şahsım ve hep birlikte, o yola gireriz. Şu anda Mehmedimiz zaten o yolda. Ne dediler 'Düğüne gidiyoruz'. Bizim için o yollar adeta düğün yoludur. Şu anda da büyük bir mücadele sabah itibariyle bin 595 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 31 Mehmetçiğimiz ve 60 kadar Özgür Suriye Ordusundan kardeşlerimiz ile yaklaşık 91 şehidimiz var. Allah'ın izni ile zafer her an yakın. Ne buyuruyor Rabbimiz? İnşallah fetih yakındır. Müminlere müjdeleyin. Biz de şu anda inanarak yürüyoruz, ilerliyoruz ve bu müjdeye doğru koşuyoruz. Rabbim şehitlerin hürmetine İnşallah bize bu zaferi bizlere lütfedecek. Tereddüt etmiyoruz imanımız var. İnanıyoruz. Bu teröristler karşısında bu inançlı askerimiz, inançlı Mehmedimiz, bu imanlı milletimizin dualarıyla zaferi kucaklayacaktır. Bunu yakalayacağız" dedi.

Partisinin Eskişehir'deki 6. olağan kongresinden çok daha güçlü çıkacağını belirten Erdoğan "Fakat artık sizden beklentimiz farklı. Bir yıl sonra yerel seçimler olacak. Mart 2019. Ardından Kasım 2019 Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimi. Bu seçimlere hazır mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Hanımlara sesleniyorum kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? Gençler size sesleniyorum. Üniversitelerde, liselerde tüm gençlerle buluşmaya var mıyız? Yola çıkarken ne demiştik hatırlayın. Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece. Az önce Afyondaydık. Afyon'dan yola çıkmıştık. Tıpkı Kocatepe'ye çıkar gibi çıkmıştık. Şimdi aynı şekilde bu yola çıkıyoruz. Eskişehir İnşallah Mart 2019'de bu değişimi gerçekleştirecek. Tüm ilçelerde nasıl gerçekleştirdiyse Büyükşehir'de de gerçekleştirecek. Buna hazır mıyız? Bu hizmetlerin çok daha fazlasıyla inşallah salondaki konuşmama anlatacağım. Bakınız, ekonomide attığımız adımlar ortada Türkiye'yi 3 kat büyüttük. 3 bin 500 dolardan 11 bin dolara çıkardık. IMF'ye 23.5 milyar dolar borcumuz vardı. Şimdi sıfırladık. Onlar bizden borç istiyor. 5 milyar avro borç istediler. Arkadaşlar sordu 'verelim mi?' dediler. 'Verin' dedim istemediler. Fakat baktılar ki bu Türkler kararlı, istemediler. Çünkü veren el, alan elden üstündür. Merkez Bankası 27.5 milyar dolar rezerve sahipti. Hamd olsun şimdi 120 milyar dolar. Büyüyoruz. 25 havalimanı vardı, şimdi 57 havalimanı var. Nereden nereye. İlk yüksek hızlı treni biz yaptık. Cumhuriyet tarihinde bu bize nasip oldu. İlk olarak da nereye, Eskişehir'e. Eskişehir herhalde bunun kıymetini anlamıştır. Şimdi artık her tarafa dağılıyoruz. Konya'dan tutun diğer yerlere varıncaya kadar. Daha iyi olacak. Modern Türkiye'ye ne layıksa bunu yapıyoruz. Öyle lafla peynir gemisi yürümüyor. Hiç şüphem yok" dedi.