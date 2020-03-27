Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 22.00'de açıklama yapacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse karşı alınacak yeni tedbirlerle ilgili saat 22.00'de açıklama yapacak.
27.03.2020 21:34 | Son Güncelleme: 27.03.2020 22:09
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse karşı alınacak yeni tedbirlerle ilgili saat 22.00'de açıklama yapacak.
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Kaynak: Dunya.com