Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanını Kabul Etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanını Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanını kabul ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanını kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.
Karamollaoğlu, AK Parti'ye gelişinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı tarafından karşılandı.

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