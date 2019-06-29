Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(S-400) Teslimat sürecinde olan böyle bir sözleşmeyi inkar etmemiz Türkiye...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(S-400) Teslimat sürecinde olan böyle bir sözleşmeyi inkar etmemiz Türkiye...

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Osaka Liderler Zirvesi kapsamında zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Osaka Liderler Zirvesi kapsamında zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: AA
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