Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S-400 savunma sistemini önümüzdeki ay almaya başlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S-400 savunma sistemini önümüzdeki ay almaya başlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S-400 savunma sistemini önümüzdeki ay almaya başlıyoruz" -"S-400 meselesi doğrudan egemenlik haklarımızla ilgili konudur ve bundan geri adım atmayacağız" -"Güvenlik ihtiyaçlarımız konusundaki farklı seçeneklere de kapımız daima açık olmuştur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S-400 savunma sistemini önümüzdeki ay almaya başlıyoruz"
-"S-400 meselesi doğrudan egemenlik haklarımızla ilgili konudur ve bundan geri adım atmayacağız"
-"Güvenlik ihtiyaçlarımız konusundaki farklı seçeneklere de kapımız daima açık olmuştur. Türkiye bu konuda izin almak, hele hele baskılara boyun eğmek durumunda değildir"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Kaynak: İHA
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