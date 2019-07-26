Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S- 400 meselesinde Türkiye'ye daha fazla adaletsizlik yapılmamalı. ABD'nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S- 400 meselesinde Türkiye'ye daha fazla adaletsizlik yapılmamalı. ABD'nin aklı selim ile davranacağını umuyorum" -"AK Parti halka tepeden bakan siyasetçilerin yeri değildir" -"Görevlimizi şehit eden teröristlerin tamamını yakaladık"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S- 400 meselesinde Türkiye'ye daha fazla adaletsizlik yapılmamalı. ABD'nin aklı selim ile davranacağını umuyorum"
-"AK Parti halka tepeden bakan siyasetçilerin yeri değildir"
-"Görevlimizi şehit eden teröristlerin tamamını yakaladık"
Kaynak: İHA
Son Dakika Haberleri
13:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S- 400 meselesinde Türkiye'ye daha fazla adaletsizlik yapılmamalı. ABD'nin...
13:05 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: " Bugün kabadayılık yapan ya toprağın altına girecek, ya da...