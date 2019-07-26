Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S- 400 meselesinde Türkiye'ye daha fazla adaletsizlik yapılmamalı. ABD'nin aklı selim ile davranacağını umuyorum"

-"AK Parti halka tepeden bakan siyasetçilerin yeri değildir"

-"Görevlimizi şehit eden teröristlerin tamamını yakaladık"

Kaynak: İHA