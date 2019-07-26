Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S- 400 meselesinde Türkiye'ye daha fazla adaletsizlik yapılmamalı. ABD'nin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S- 400 meselesinde Türkiye'ye daha fazla adaletsizlik yapılmamalı. ABD'nin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S- 400 meselesinde Türkiye'ye daha fazla adaletsizlik yapılmamalı. ABD'nin aklı selim ile davranacağını umuyorum" -"AK Parti halka tepeden bakan siyasetçilerin yeri değildir" -"Görevlimizi şehit eden teröristlerin tamamını yakaladık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S- 400 meselesinde Türkiye'ye daha fazla adaletsizlik yapılmamalı. ABD'nin aklı selim ile davranacağını umuyorum"
-"AK Parti halka tepeden bakan siyasetçilerin yeri değildir"
-"Görevlimizi şehit eden teröristlerin tamamını yakaladık"

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et