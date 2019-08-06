06.08.2019 13:43

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S-400'ler meselesinde Türkiye güvenliği ile ilgili ticari bir tercihte bulunmuştur. Bu tercihe zorlayan da müttefiklerinin uzlaşmaz tavrıdır"

-"Son dönemde Suriye'de yaşananlar sahada olmayan masada olamaz gerçeğini bir kez daha göstermiştir. Milli menfaatlerimizi mutlaka savunacağız"

-"Türkiye müttefikleriyle veya milli bekasına yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmeye hazırdır"

-"Güney sınırımızda adeta kanser hücresi gibi büyüyen bu yapı ortadan kalkmadıkça Türkiye kendini emniyette hissedemez"

-"Küresel güvenlik ve istikrarı sağlamakla görevli müesseseler beklentileri karşılayamıyor"

-"Dünyanın en zengin 60 kişisinin mal varlığını 3,6 milyar insana denk ise burada bir sorun var demektir"

-"1 milyara yakın insan aç olarak yatağa girerse bir tarafta şatafat varsa burada bir sorun var demektir"

-"Terör örgütlerine çifte standart yaygınlaşıyorsa BM'de eli kanlı katilleri meşrulaştırmak özel bir çaba gerektiriyorsa burada arızalı bir durum var demektir"

-"İnsana sadece insan olduğu için değer vermeyen bir anlayışın huzuru sağlaması söz konusu olamaz. Hiç kimse başkasından bana ne deme lüksüne sahip değildir"

-"Bugün gerekeni yapmazsak yarın daha ağır bedeller ödeyerek yapmak zorunda kalırız. Suriye'deki kardeşlerimizin huzur içinde yaşayacağı barış koridorunu kurmuş olacağız"

"-Nitekim daha önce bir çok ülke Ruslardan benzer savunma sistemleri almıştır. Sesleri çıkmadı. Türkiye için kriz haline dönüştürülmesini iyi niyetli görmüyoruz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 11. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu.

Kaynak: İHA