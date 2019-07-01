Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ler 10 gün sonra Türkiye'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya'dan alınan hava savunma sistemi S-400'lerin 10 gün içinde Türkiye'de olacağını açıkladı.

Erdoğan "10 gün içinde belki bir hafta içinde S-400'lerin ilk partisi gelmiş olacak. Bunu Trump'a açıkça söyledim." dedi. Euronews.com'da Görüntüle