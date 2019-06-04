Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 konusunda geri adım atmak yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "S-400 konusunda bizim şu anda attığımız adım belli. Burada bizim yaptığımız bir anlaşma var, kararlılığımız var. Buradan geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil." dedi.

Erdoğan, Çamlıca Camisi'nde bayram namazını kıldıktan sonra cami içinde vatandaşlarla bayramlaştı. Euronews.com'da Görüntüle