Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 işi bitmiştir

400 savunma sistemlerine ilişkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O iş bizim için bitmiştir, o dosya bizim için kapanmıştır ve çok kısa bir zaman içerisinde de siparişlerimizi inşallah alacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 işi bitmiştir

S-400 savunma sistemlerine ilişkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O iş bizim için bitmiştir, o dosya bizim için kapanmıştır ve çok kısa bir zaman içerisinde de siparişlerimizi inşallah alacağız." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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