Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S-400'de bizim düşüncemiz daha önce neyse, aynı düşünceyi Sayın Başkan'a (Biden) ifade ettim, F-35 konusunu da aynı şekilde...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S-400'de bizim düşüncemiz daha önce neyse, aynı düşünceyi Sayın Başkan'a (Biden) ifade ettim, F-35 konusunu da aynı şekilde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'S-400'de bizim düşüncemiz daha önce neyse, aynı düşünceyi Sayın Başkan'a (Biden) ifade ettim, F-35 konusunu da aynı şekilde...
Anadolu Ajansı / Aylin Dal - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S-400'de bizim düşüncemiz daha önce neyse, aynı düşünceyi Sayın Başkan'a (Biden) ifade ettim, F-35 konusunu da aynı şekilde ifade ettim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S-400'de bizim düşüncemiz daha önce neyse, aynı düşünceyi Sayın Başkan'a (Biden) ifade ettim, F-35 konusunu da aynı şekilde ifade ettim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal

'Sözde soykırım' gündeme geldi mi?' sorusuna Erdoğan'dan cevap: Hamdolsun gelmedi
"Sözde soykırım" gündeme geldi mi?" sorusuna Erdoğan'dan cevap: Hamdolsun gelmedi
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Biden ile görüşme) İlişkilerin devamı açısından olumlu. Kendisini ayrıca Türkiye'ye davet ettim, gelebileceğini söyledi.'
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Biden ile görüşme) İlişkilerin devamı açısından olumlu. Kendisini ayrıca Türkiye'ye davet ettim, gelebileceğini söyledi."

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Bülent Turan Muharrem İnce Mustafa Şentop
Magazin Enis Arıkan Hande Ataizi Burcu Biricik Erkan Petekkaya
Spor Diego Şenol Güneş Merih Demiral Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S-400'de bizim düşüncemiz daha önce neyse, aynı düşünceyi Sayın Başkan'a (Biden) ifade ettim, F-35 konusunu da aynı şekilde... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 21:48:23. #1.14#

title