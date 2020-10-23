CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN; (S-400) BU TESTLER DOĞRUDUR, YAPILDI, YAPILIYOR-1

Kamera: Harun UYANIK/ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'nde kıldı.

Kamera: Harun UYANIK/ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutunda çıkarak Hz. Ali Camii'ne gitti. Erdoğan burada Cuma namazını kıldıktan sonra, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, S400'lerin Sinop'ta test edildiği iddiaları konusunda ise, "Bu testler doğrudur, yapıldı, yapılıyor. Amerika'nınbu yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz. Biz elimizdeki bu imkanların testini yapmayacağız da neyi yapacağız? Herhalde bunu Amerika'ya soracak değiliz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı