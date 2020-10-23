Cumhurbaşkanı Erdoğan; (S-400) Bu testler doğrudur, yapıldı, yapılıyor-1
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Cumhurbaşkanı Erdoğan; (S-400) Bu testler doğrudur, yapıldı, yapılıyor-1

23.10.2020 14:09 | Son Güncelleme: 23.10.2020 14:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan; (S-400) Bu testler doğrudur, yapıldı, yapılıyor-1

Gülseli KENARLI -Harun UYANIK/ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'nde kıldı.

Gülseli KENARLI -Harun UYANIK/ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutunda çıkarak Hz. Ali Camii'ne gitti. Erdoğan burada Cuma namazını kıldıktan sonra, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, S400'lerin Sinop'ta test edildiği iddiaları konusunda ise, "Bu testler doğrudur, yapıldı, yapılıyor. Amerika'nın

bu yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz. Biz elimizdeki bu imkanların testini yapmayacağız da neyi yapacağız? Herhalde bunu Amerika'ya soracak değiliz" diye konuştu.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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