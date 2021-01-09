Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rutin bir atamayı üniversitelerimizi karıştırmak için fırsata çevirenleri hep birlikte takip ediyoruz"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rutin bir atamayı üniversitelerimizi karıştırmak için fırsata çevirenleri hep birlikte takip ediyoruz"

09.01.2021 14:36 | Son Güncelleme: 09.01.2021 14:42

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır-Ergani-Elazığ Yolu Devegeçidi Köprüsü ve bağlantı yolları açılış töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır-Ergani-Elazığ Yolu Devegeçidi Köprüsü ve bağlantı yolları açılış töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Rutin bir atamayı üniversitelerimizi karıştırmak için fırsata çevirenleri hep birlikte takip ediyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Rutin bir atamayı üniversitelerimizi karıştırmak için fırsata çevirenleri hep birlikte takip ediyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Rutin bir atamayı üniversitelerimizi karıştırmak için fırsata çevirenleri hep birlikte takip ediyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Rutin bir atamayı üniversitelerimizi karıştırmak için fırsata çevirenleri hep birlikte takip ediyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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