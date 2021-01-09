Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rutin bir atamayı üniversitelerimizi karıştırmak için fırsata çevirenleri hep birlikte takip ediyoruz"
09.01.2021 14:36 | Son Güncelleme: 09.01.2021 14:42
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır-Ergani-Elazığ Yolu Devegeçidi Köprüsü ve bağlantı yolları açılış töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır-Ergani-Elazığ Yolu Devegeçidi Köprüsü ve bağlantı yolları açılış töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı