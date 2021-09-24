Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya'yla ikili münasebetlerimizi çok daha ileri taşımanın gayreti içerisindeyiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya'yla ikili münasebetlerimizi çok daha ileri taşımanın gayreti içerisindeyiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Rusya'yla ikili münasebetlerimizi çok daha ileri taşımanın gayreti içerisindeyiz." - İSTANBUL
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"Kürt sorunu" polemiğine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Türkiye'de böyle bir sorun yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile bir araya geldi
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katıldığı New York'ta, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile bir araya geldi.