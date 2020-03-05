Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya gitti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya gitti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için Rusya'ya gitti.

05.03.2020 10:46 | Son Güncelleme: 05.03.2020 10:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya gitti

, günübirlik çalışma ziyareti için 'ya gitti. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan saat 10.32'de Rusya'ya hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan eşlik etti.

Erdoğan, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek. Görüşmelerde Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra İdlib özelinde Suriye'deki güncel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

Kaynak: DHA

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