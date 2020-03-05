Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gitti

05.03.2020 10:46 | Son Güncelleme: 05.03.2020 10:46

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile saat 10.35'te Rusya'nın başkenti Moskova'ya hareket etti.

Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da Moskova'ya gitti.

Erdoğan, günübirlik ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

Kaynak: AA