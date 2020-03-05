Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'na geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'na geldi

Esenboğa Havalimanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aracının yanaşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın binaya girişi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'na geldi.

05.03.2020 10:42 | Son Güncelleme: 05.03.2020 10:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'na geldi

Esenboğa Havalimanı

Erdoğan'ın aracının yanaşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın binaya girişi ANKARA - Cumhurbaşkanı , 'ya gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'na geldi.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'na geldi
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