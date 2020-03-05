Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'na geldi
Esenboğa Havalimanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aracının yanaşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın binaya girişi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'na geldi.
05.03.2020 10:42 | Son Güncelleme: 05.03.2020 10:43
Esenboğa Havalimanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aracının yanaşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın binaya girişi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'na geldi.
Kaynak: AA