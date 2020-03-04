Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya gidecek
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 5 Mart 2020 tarihinde Rusya Federasyonu'na günübirlik bir çalışma ziyaretinde bulunacağı bildirildi.

04.03.2020 19:57 | Son Güncelleme: 04.03.2020 19:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya gidecek

'ın, 5 Mart 2020 tarihinde Federasyonu'na günübirlik bir çalışma ziyaretinde bulunacağı bildirildi.


İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 5 Mart 2020 tarihinde Rusya Federasyonu'na günübirlik bir çalışma ziyaretinde bulunacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Moskova'da gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanısıra İdlip özelinde Suriye'deki güncel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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