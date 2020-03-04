Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidecek
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya günübirlik çalışma ziyaretinde bulunacak.

04.03.2020 19:50 | Son Güncelleme: 04.03.2020 19:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidecek

Cumhurbaşkanı , 'ya günübirlik çalışma ziyaretinde bulunacak.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yarın 'da bir araya gelecek.

Görüşmede, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanısıra İdlip özelinde Suriye'deki güncel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

Kaynak: AA

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