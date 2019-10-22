Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya geldi

22.10.2019 14:11

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi

Karşılama töreni detayları Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 12.45'te Rusya'nın Soçi kentine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi Uluslararası Havalimanı'nda, Krasnodar Valisi Veniamin Kondratyev, Soçi Belediye Başkanı Aleksey Kopaygorodskiy ve Devlet Protokol Müdürü Igor Bogdanov, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Türkiye'nin Novorossisk Başkonsolosu Fırat Bayar, büyükelçilik ve başkonsolosluk personeli tarafından karşılandı.

Kaynak: AA