Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya ve Ukrayna arasındaki ilk üst düzey temasın dün burada gerçekleşmiş olması, Antalya Diplomasi Forumunun amacına... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya ve Ukrayna arasındaki ilk üst düzey temasın dün burada gerçekleşmiş olması, Antalya Diplomasi Forumunun amacına...

AA - Ferdi Türkten - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya ve Ukrayna arasındaki ilk üst düzey temasın dün burada gerçekleşmiş olması, Antalya Diplomasi Forumunun amacına ulaşmaya başladığını gösteriyor.

ANTALYA (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya ve Ukrayna arasındaki ilk üst düzey temasın dün burada gerçekleşmiş olması, Antalya Diplomasi Forumunun amacına ulaşmaya başladığını gösteriyor."

AA / Ferdi Türkten - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Antalya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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