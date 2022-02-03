Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna) Zelenski ile görüşmemizi yapacağız. Ardından da Çin ziyaretinden sonra Sayın Putin Türkiye ziyaretini... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna) Zelenski ile görüşmemizi yapacağız. Ardından da Çin ziyaretinden sonra Sayın Putin Türkiye ziyaretini...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna) Zelenski ile görüşmemizi yapacağız. Ardından da Çin ziyaretinden sonra Sayın Putin Türkiye ziyaretini gerçekleştireceği bilgisini bize verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna) Zelenski ile görüşmemizi yapacağız. Ardından da Çin ziyaretinden sonra Sayın Putin Türkiye ziyaretini gerçekleştireceği bilgisini bize verdi." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

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