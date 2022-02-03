Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna) Zelenski ile görüşmemizi yapacağız. Ardından da Çin ziyaretinden sonra Sayın Putin Türkiye ziyaretini...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna) Zelenski ile görüşmemizi yapacağız. Ardından da Çin ziyaretinden sonra Sayın Putin Türkiye ziyaretini gerçekleştireceği bilgisini bize verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna) Zelenski ile görüşmemizi yapacağız. Ardından da Çin ziyaretinden sonra Sayın Putin Türkiye ziyaretini gerçekleştireceği bilgisini bize verdi." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Politika