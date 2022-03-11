Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Eğer 2014'te Kırım'ın işgaline tüm Batı tüm dünya ses çıkarmış olsaydı, acaba bugünkü tabloyla karşı...
AA - Barış Gündoğan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Eğer 2014'te Kırım'ın işgaline tüm Batı tüm dünya ses çıkarmış olsaydı, acaba bugünkü tabloyla karşı karşıya kalır mıydık?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya- Ukrayna savaşı) Eğer 2014'te Kırım'ın işgaline tüm Batı tüm dünya ses çıkarmış olsaydı, acaba bugünkü tabloyla karşı karşıya kalır mıydık?"
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
AA / Barış Gündoğan - Güncel