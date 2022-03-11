Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Eğer 2014'te Kırım'ın işgaline tüm Batı tüm dünya ses çıkarmış olsaydı, acaba bugünkü tabloyla karşı... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Eğer 2014'te Kırım'ın işgaline tüm Batı tüm dünya ses çıkarmış olsaydı, acaba bugünkü tabloyla karşı...

AA - Barış Gündoğan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Eğer 2014'te Kırım'ın işgaline tüm Batı tüm dünya ses çıkarmış olsaydı, acaba bugünkü tabloyla karşı karşıya kalır mıydık?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya- Ukrayna savaşı) Eğer 2014'te Kırım'ın işgaline tüm Batı tüm dünya ses çıkarmış olsaydı, acaba bugünkü tabloyla karşı karşıya kalır mıydık?"

AA / Barış Gündoğan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Kırım, Rusya, Güncel, Haberler

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