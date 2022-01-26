Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) İki lideri arzu ederlerse ülkemizde bir araya getirerek, barış ortamının yeniden tesisine giden yolu... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) İki lideri arzu ederlerse ülkemizde bir araya getirerek, barış ortamının yeniden tesisine giden yolu...

AA, Mehmet Tosun - Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) İki lideri arzu ederlerse ülkemizde bir araya getirerek, barış ortamının yeniden tesisine giden yolu açabiliriz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya- Ukrayna gerilimi) İki lideri arzu ederlerse ülkemizde bir araya getirerek, barış ortamının yeniden tesisine giden yolu açabiliriz."

AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri

Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Rusya, Politika, Haber

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