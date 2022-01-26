Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) İki lideri arzu ederlerse ülkemizde bir araya getirerek, barış ortamının yeniden tesisine giden yolu...
AA, Mehmet Tosun - Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) İki lideri arzu ederlerse ülkemizde bir araya getirerek, barış ortamının yeniden tesisine giden yolu açabiliriz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya- Ukrayna gerilimi) İki lideri arzu ederlerse ülkemizde bir araya getirerek, barış ortamının yeniden tesisine giden yolu açabiliriz."
AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri