Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) İki tarafın rızasıyla kolaylaştırıcılık, arabuluculuk veya arzu edilecek herhangi bir formatta... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) İki tarafın rızasıyla kolaylaştırıcılık, arabuluculuk veya arzu edilecek herhangi bir formatta...

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) İki tarafın rızasıyla kolaylaştırıcılık, arabuluculuk veya arzu edilecek herhangi bir formatta destek sunabiliriz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya- Ukrayna gerilimi) İki tarafın rızasıyla kolaylaştırıcılık, arabuluculuk veya arzu edilecek herhangi bir formatta destek sunabiliriz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Rusya-Ukrayna gerilimi) İki tarafın rızasıyla kolaylaştırıcılık, arabuluculuk veya arzu edilecek herhangi bir formatta...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Rusya-Ukrayna gerilimi) İki tarafın rızasıyla kolaylaştırıcılık, arabuluculuk veya arzu edilecek herhangi bir formatta...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Rusya-Ukrayna gerilimi) İki tarafın rızasıyla kolaylaştırıcılık, arabuluculuk veya arzu edilecek herhangi bir formatta...

Biden'dan Putin'e Ukrayna konusunda 'güçlü ekonomik yaptırım' sinyali

Biden'dan Putin'e Ukrayna konusunda "güçlü ekonomik yaptırım" sinyali

 Putin-Biden görüşmesi sona erdi! Gergin geçmesi beklenen görüşmede liderlerden sıcak mesajlar

Putin-Biden görüşmesi sona erdi! Gergin geçmesi beklenen görüşmede liderlerden sıcak mesajlar

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title