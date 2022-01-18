Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) Bu bölgeler artık savaşı kabullenemez. Artık savaşı siyaset tarihinden silip atmamız lazım."
AA / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) Bu bölgeler artık savaşı kabullenemez. Artık savaşı siyaset tarihinden silip atmamız lazım."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya- Ukrayna gerilimi) Bu bölgeler artık savaşı kabullenemez. Artık savaşı siyaset tarihinden silip atmamız lazım."
AA / Özcan Yıldırım - Son Dakika Haberleri