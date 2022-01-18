Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) Bu bölgeler artık savaşı kabullenemez. Artık savaşı siyaset tarihinden silip atmamız lazım." - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) Bu bölgeler artık savaşı kabullenemez. Artık savaşı siyaset tarihinden silip atmamız lazım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) Bu bölgeler artık savaşı kabullenemez. Artık savaşı siyaset tarihinden silip atmamız lazım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya- Ukrayna gerilimi) Bu bölgeler artık savaşı kabullenemez. Artık savaşı siyaset tarihinden silip atmamız lazım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı: (1)

 Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ihtimali) Gerçekçi görmüyorum.

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ihtimali) Gerçekçi görmüyorum.
AA / Özcan Yıldırım - Son Dakika Haberleri

Recep Tayyip Erdoğan, Siyaset, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haber

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