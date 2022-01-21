Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) Biz bölgede barışın egemen, hakim olmasını istiyoruz, bunun için de üzerimize ne düşerse bunu... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) Biz bölgede barışın egemen, hakim olmasını istiyoruz, bunun için de üzerimize ne düşerse bunu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) Biz bölgede barışın egemen, hakim olmasını istiyoruz, bunun için de üzerimize ne düşerse bunu yapmaya hazırız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya- Ukrayna gerilimi) Biz bölgede barışın egemen, hakim olmasını istiyoruz, bunun için de üzerimize ne düşerse bunu yapmaya hazırız."

AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri

Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haber

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