Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) Biz bölgede barışın egemen, hakim olmasını istiyoruz, bunun için de üzerimize ne düşerse bunu...
AA / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) Biz bölgede barışın egemen, hakim olmasını istiyoruz, bunun için de üzerimize ne düşerse bunu yapmaya hazırız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya- Ukrayna gerilimi) Biz bölgede barışın egemen, hakim olmasını istiyoruz, bunun için de üzerimize ne düşerse bunu yapmaya hazırız."
AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri