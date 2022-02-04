Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) Donbas ve sınır boylarındaki gelişmeler; dünyanın bakışı buraya yöneldi.
AA, Burcu Çalık Göçümlü - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) Donbas ve sınır boylarındaki gelişmeler; dünyanın bakışı buraya yöneldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya- Ukrayna gerilimi) Donbas ve sınır boylarındaki gelişmeler; dünyanın bakışı buraya yöneldi. Temennim odur ki bu bölge barıştan, sulhtan ayrılmasın."
AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel