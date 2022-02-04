Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) Donbas ve sınır boylarındaki gelişmeler; dünyanın bakışı buraya yöneldi. - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) Donbas ve sınır boylarındaki gelişmeler; dünyanın bakışı buraya yöneldi.

AA, Burcu Çalık Göçümlü - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) Donbas ve sınır boylarındaki gelişmeler; dünyanın bakışı buraya yöneldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya- Ukrayna gerilimi) Donbas ve sınır boylarındaki gelişmeler; dünyanın bakışı buraya yöneldi. Temennim odur ki bu bölge barıştan, sulhtan ayrılmasın."

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haber

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