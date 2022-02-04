Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) Tansiyonun düşürülmesi için katkı vermeye hazır olduğumuzu Zelenskiy'e belirttik. 'Telefon açtığınız...
AA, Mehmet Tosun - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) Tansiyonun düşürülmesi için katkı vermeye hazır olduğumuzu Zelenskiy'e belirttik. 'Telefon açtığınız anda hemen çıkar gelirim' dedi"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya- Ukrayna gerilimi) Tansiyonun düşürülmesi için katkı vermeye hazır olduğumuzu Zelenskiy'e belirttik. 'Telefon açtığınız anda hemen çıkar gelirim' dedi"
AA / Mehmet Tosun - Güncel