Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) Tansiyonun düşürülmesi için katkı vermeye hazır olduğumuzu Zelenskiy'e belirttik. 'Telefon açtığınız... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) Tansiyonun düşürülmesi için katkı vermeye hazır olduğumuzu Zelenskiy'e belirttik. 'Telefon açtığınız...

AA, Mehmet Tosun - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) Tansiyonun düşürülmesi için katkı vermeye hazır olduğumuzu Zelenskiy'e belirttik. 'Telefon açtığınız anda hemen çıkar gelirim' dedi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya- Ukrayna gerilimi) Tansiyonun düşürülmesi için katkı vermeye hazır olduğumuzu Zelenskiy'e belirttik. 'Telefon açtığınız anda hemen çıkar gelirim' dedi"

AA / Mehmet Tosun - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haber

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