Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) Liderler seviyesinde bir zirveye ya da teknik düzeyde görüşmelere memnuniyetle ev sahipliği... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) Liderler seviyesinde bir zirveye ya da teknik düzeyde görüşmelere memnuniyetle ev sahipliği...

AA, Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) Liderler seviyesinde bir zirveye ya da teknik düzeyde görüşmelere memnuniyetle ev sahipliği yapabileceğimizi vurguladım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya- Ukrayna gerilimi) Liderler seviyesinde bir zirveye ya da teknik düzeyde görüşmelere memnuniyetle ev sahipliği yapabileceğimizi vurguladım."

AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haber

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