Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) Liderler seviyesinde bir zirveye ya da teknik düzeyde görüşmelere memnuniyetle ev sahipliği...
AA, Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) Liderler seviyesinde bir zirveye ya da teknik düzeyde görüşmelere memnuniyetle ev sahipliği yapabileceğimizi vurguladım."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya- Ukrayna gerilimi) Liderler seviyesinde bir zirveye ya da teknik düzeyde görüşmelere memnuniyetle ev sahipliği yapabileceğimizi vurguladım."
AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel