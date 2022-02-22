Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerginliği) Karadeniz ülkesi olmamız nedeniyle birçok tedbir paketinin oluşturulması şart. Biz de bu... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerginliği) Karadeniz ülkesi olmamız nedeniyle birçok tedbir paketinin oluşturulması şart. Biz de bu...

AA, Merve Yıldızalp - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerginliği) Karadeniz ülkesi olmamız nedeniyle birçok tedbir paketinin oluşturulması şart. Biz de bu tedbirlerimizi zaten alıyoruz, aldık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya- Ukrayna gerginliği) Karadeniz ülkesi olmamız nedeniyle birçok tedbir paketinin oluşturulması şart. Biz de bu tedbirlerimizi zaten alıyoruz, aldık."

AA / Merve Yıldızalp - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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