Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerginliği) Karadeniz ülkesi olmamız nedeniyle birçok tedbir paketinin oluşturulması şart. Biz de bu...
AA, Merve Yıldızalp - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerginliği) Karadeniz ülkesi olmamız nedeniyle birçok tedbir paketinin oluşturulması şart. Biz de bu tedbirlerimizi zaten alıyoruz, aldık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya- Ukrayna gerginliği) Karadeniz ülkesi olmamız nedeniyle birçok tedbir paketinin oluşturulması şart. Biz de bu tedbirlerimizi zaten alıyoruz, aldık."
AA / Merve Yıldızalp - Güncel