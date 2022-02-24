Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi) Uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz bu adım, bölgenin barış, huzur ve istikrarına... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi) Uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz bu adım, bölgenin barış, huzur ve istikrarına...

AA, Barış Gündoğan - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi) Uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz bu adım, bölgenin barış, huzur ve istikrarına vurulmuş ağır bir darbedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi) Uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz bu adım, bölgenin barış, huzur ve istikrarına vurulmuş ağır bir darbedir."

AA / Barış Gündoğan - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Rusya, Politika, Haberler

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