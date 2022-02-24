Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi) Uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz bu adım, bölgenin barış, huzur ve istikrarına...
AA, Barış Gündoğan - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi) Uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz bu adım, bölgenin barış, huzur ve istikrarına vurulmuş ağır bir darbedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi) Uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz bu adım, bölgenin barış, huzur ve istikrarına vurulmuş ağır bir darbedir."
AA / Barış Gündoğan - Politika