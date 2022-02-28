Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırısını kabul edilemez görüyor, Ukrayna yönetiminin ve halkının verdiği mücadeleyi...
AA, Merve Yıldızalp - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırısını kabul edilemez görüyor, Ukrayna yönetiminin ve halkının verdiği mücadeleyi takdir ediyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırısını kabul edilemez görüyor, Ukrayna yönetiminin ve halkının verdiği mücadeleyi takdir ediyoruz."
AA / Merve Yıldızalp - Güncel