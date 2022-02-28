Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırısını kabul edilemez görüyor, Ukrayna yönetiminin ve halkının verdiği mücadeleyi... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırısını kabul edilemez görüyor, Ukrayna yönetiminin ve halkının verdiği mücadeleyi...

AA, Merve Yıldızalp - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırısını kabul edilemez görüyor, Ukrayna yönetiminin ve halkının verdiği mücadeleyi takdir ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırısını kabul edilemez görüyor, Ukrayna yönetiminin ve halkının verdiği mücadeleyi takdir ediyoruz."

AA / Merve Yıldızalp - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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