Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya'nın Türk vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırması) Sayın Putin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya'nın Türk vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırması) Sayın Putin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya'nın Türk vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırması) Sayın Putin daha önceden zaten bu müjdeyi bize vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya'nın Türk vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırması) Sayın Putin daha önceden zaten bu müjdeyi bize vermişti. Bugün de görüldüğü gibi bunlar kaldırıldı."

Kaynak: AA
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