Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya'nın askeri harekatı kabul edilemez (2)

'PEK ÇOK ÜLKE SİSTEM İÇİN YARDIM TALEP ETTİ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dış temsilciliklerde vatandaşlara 73 türde konsolosluk hizmeti verdiklerini belirterek, "Yılda ortalama 2 milyon işlemi bulan bu hizmetler, salgının da etkisiyle geçen yıl 3 milyonu geride bıraktı. Kurduğumuz bilişim altyapısı öylesine verimli işliyor ki pek çok ülke benzer bir sistemi kurmak için bizden yardım talep etti. Salgın döneminde 142 farklı ülkeden 100 bini aşkın vatandaşımızın ülkemize dönmesine katkı sağlayarak herhangi bir mağduriyet yaşanmasının önüne geçtik. Türkçe'nin yanı sıra 9 farklı dilde hizmet veren çağrı merkezlerimiz vasıtasıyla günün 24 saati vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz. Tarihi bir adım atarak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza bulundukları ülkelerde oy kullanma imkanı tanıdık. Konsolosluklarımızda vatandaşlık işlemleri, pasaport, evlenme, boşanma, miras, vesayet, vekalet, ikamet, tapu, sürücü belgesi, adres beyanı adli sicil belgesi, harç ödemesi, döviz ile askerlik, mavi kart gibi işlemlerin kolayca yapılabileceği bir altyapı kurduk. Bu başlıkların her birinde, vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmetlere getirdiğimiz kolaylıkları, sağladığımız avantajları saatlerce anlatsak bitiremeyiz" diye konuştu.

"Kendi meselelerimize öncelikle kendimiz sahip çıkmalı, bunları siyasi ve hukuki dile dönüştürerek medya, sivil toplum kuruluşları, bireysel ilişkiler vasıtasıyla herkese bıkmadan, usanmadan anlatmalıyız. Aynı şekilde sadece Müslüman kimliği sebebiyle benzer saldırılara ve tacizlere maruz kalan kardeşlerimizle de dayanışma içinde olmalıyız. Ancak bu tür hadiselere takılıp kalarak, hiçbir alanda kendimizi geriye çekmemeli tam tersine daha çok mücadele ederek, daha çok başarı ortaya koyarak, ırkçılık dalgasının üstünden bir defa çıkmalıyız. Avrupa'nın kimi ülkelerinde uygulanmaya çalışılan sosyal mühendislik projelerini başarısızlığa uğratmakta kararlıyız. Özellikle daha evvel Bektaşi ve Alevi toplumları üzerinde oynanan oyunun, şimdi 'Avrupa İslam'ı gibi girişimlerle tüm Müslümanlara teşmil edilerek istendiğini görüyoruz. Dernekler ve camiiler üzerinde giderek yoğunlaşan baskıları siyaset ve hukuk kanalları üzerinden etkisiz hale getirmenin çaresine bakmalıyız. Aramızdaki birliği, beraberliği güçlendirdiğimizde Avrupa'da hiçbir devletin, siyasi partinin, kamu kurumunun görmezden gelemeyeceği, sesine kulak vermek, hassasiyetine saygı duymak zorunda kalacağı bir güce ulaşacağımızdan şüpheniz olmasın. Vatandaşlarımızı birlikten doğacak güç konusunda bilinçlendirerek, Avrupa'daki 60 yıllık varlığımızın temel handikabı olan bölünmüşlüğe bir son vermeliyiz. Bu konuda en büyük görev de Uluslararası Demokratlar Birliği olarak sizlere düşüyor. Biz her zaman olduğu gibi bundan sonra da hep yanınızda olacağız."

Demirören Haber Ajansı - Politika