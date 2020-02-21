Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Lideri Putin ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Lideri Putin ile telefonda görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

21.02.2020 19:38 | Son Güncelleme: 21.02.2020 19:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Lideri Putin ile telefonda görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Erdoğan görüşmede, rejimin İdlib'de dizginlenmesinin ve insani krizin durdurulmasının şart olduğunu vurgulayarak, İdlib'de çözümün Soçi Mutabakatının tam olarak uygulanmasından geçtiğini belirtti. İki liderin yapılan tüm anlaşmalara bağlı olduklarını ifade ettikleri görüşmede, Libya'daki gelişmeler de ele alındı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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