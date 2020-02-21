CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN RUSYA LİDERİ PUTİN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN RUSYA LİDERİ PUTİN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

21.02.2020 19:38 | Son Güncelleme: 21.02.2020 19:38
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN RUSYA LİDERİ PUTİN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı , Rusya Devlet Başkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, rejimin İdlib'de dizginlenmesinin ve insani krizin durdurulmasının şart olduğunu vurgulayarak, İdlib'de çözümün Soçi Mutabakatının tam olarak uygulanmasından geçtiğini belirtti. İki liderin yapılan tüm anlaşmalara bağlı olduklarını ifade ettikleri görüşmede, Libya'daki gelişmeler de ele alındı.


Kaynak: DHA
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