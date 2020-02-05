05.02.2020 11:40 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya ile yaşadığımız ve bir provakasyon olarak kabul ettiğimiz, FETÖ'nün bizzat içinde olduğu uçak krizi, bizim açımızdan Suriye meselesini daha da karmaşık hale getirdi."

Kaynak: AA