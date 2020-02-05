Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya ile yaşadığımız ve bir provakasyon olarak kabul ettiğimiz, FETÖ'nün...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya ile yaşadığımız ve bir provakasyon olarak kabul ettiğimiz, FETÖ'nün...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya ile yaşadığımız ve bir provakasyon olarak kabul ettiğimiz, FETÖ'nün bizzat içinde olduğu uçak krizi, bizim açımızdan Suriye meselesini daha da karmaşık hale getirdi.

05.02.2020 11:40 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " ile yaşadığımız ve bir provakasyon olarak kabul ettiğimiz, FETÖ'nün bizzat içinde olduğu uçak krizi, bizim açımızdan Suriye meselesini daha da karmaşık hale getirdi."

Kaynak: AA
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