Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların Minsk Mutabakatları çerçevesinde diyalog yoluyla çözülmesi çağrımızı tekrarlıyoruz."
AA, Ahmet Sertan Usul - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların Minsk Mutabakatları çerçevesinde diyalog yoluyla çözülmesi çağrımızı tekrarlıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların Minsk Mutabakatları çerçevesinde diyalog yoluyla çözülmesi çağrımızı tekrarlıyoruz."
AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel