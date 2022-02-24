Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların Minsk Mutabakatları çerçevesinde diyalog yoluyla çözülmesi çağrımızı tekrarlıyoruz." - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların Minsk Mutabakatları çerçevesinde diyalog yoluyla çözülmesi çağrımızı tekrarlıyoruz."

AA, Ahmet Sertan Usul - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların Minsk Mutabakatları çerçevesinde diyalog yoluyla çözülmesi çağrımızı tekrarlıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların Minsk Mutabakatları çerçevesinde diyalog yoluyla çözülmesi çağrımızı tekrarlıyoruz."

AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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