Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya İle) Savunma Sanayisine Yönelik Başka Kalemlerde de İş Birliklerimiz...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşması

Erdoğan ve Putin'in tokalaşma detayları

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. (6)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya ile) Savunma sanayisine yönelik başka kalemlerde de iş birliklerimiz olabilir. Buna Rus şirketlerinin açık olduğunu zaten gördük."