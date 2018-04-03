Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya İle) Savunma Sanayisine Yönelik Başka Kalemlerde de İş Birliklerimiz...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşması
Erdoğan ve Putin'in tokalaşma detayları
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. (6)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya ile) Savunma sanayisine yönelik başka kalemlerde de iş birliklerimiz olabilir. Buna Rus şirketlerinin açık olduğunu zaten gördük."