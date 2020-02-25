Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya heyeti) Yarın Türkiye'ye gelecek"
Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya heyeti) Yarın Türkiye'ye gelecek" - Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya heyeti) Yarın Türkiye'ye gelecek"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanında gazetecilerin sorularını cevapladı.

25.02.2020 10:08 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı 'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanında gazetecilerin sorularını cevapladı. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya heyeti) Yarın Türkiye'ye gelecek"
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler