Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Savunma Bakanını Kabul Ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Savunma Bakanını kabul ediyorİSTANBUL - Cumhurbaşkani Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu kabul ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Savunma Bakanını kabul ediyor
İSTANBUL - Cumhurbaşkani Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu kabul ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya Köşkü'nde Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu kabul etti. Şoygu' nun makam aracı 14. 50 saatlerinde Tarabya Köşkü'ne geldi.