Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı. Görüşmede, Kafkasya, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel meseleler ve uluslararası gelişmeler değerlendirildi. İki lider görüşmede Türkiye-Rusya arasındaki iş birliğini bütün alanlarda ilerletme kararlılığını yineledi.

(İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretine damga vuran detay! İkramlardan sadece keteyi kabul etmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretine damga vuran detay! İkramlardan sadece keteyi kabul etmiş

 Cumhurbaşkanı Erdoğan kıraathanede vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan kıraathanede vatandaşlarla sohbet etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title