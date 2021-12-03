Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

AA / Berk Özkan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Putin görüşmesinde, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.

Görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan gelişmeler ile Suriye, Libya ve Ukrayna başta olmak üzere bölgesel konular da değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü! Türkiye'nin arabuluculuk teklifi masada

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü! Türkiye'nin arabuluculuk teklifi masada

 Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin görüşmesinde, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin görüşmesinde, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.

AA / Berk Özkan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title