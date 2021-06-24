Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü
Anadolu Ajansı / Berk Özkan - Haberler | Politika

Gelen son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya'dan Türkiye'ye uçuşların 22 Haziran itibarıyla başlamasından memnuniyet duyduklarını ifade ederek, 30 Temmuz'da Moskova'da düzenlenmesi planlanan Karma Ekonomik Komisyon toplantısında Türkiye-Rusya arasında 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için atılacak adımları ele alacaklarını dile getirdi.

Şuşa ziyaretinde Ermenilerin bölgede yol açtığı yıkıma bizzat şahit olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan'ın artık barışa ve iş birliğine odaklanması ve Üçlü Bildirilerin tam olarak uygulanması gerektiğini vurguladı.

Suriye'de rejimin sahada ihlalleri artırdığına işaret eden Erdoğan, PKK-YPG'nin Afrin'de bir hastaneyi hedef almasında da görüldüğü üzere terör saldırılarını yoğunlaştırdığına ve bölgedeki terörist varlığının güvenliğe ciddi tehdit oluşturduğuna dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

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