Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

24.11.2020 22:21 | Son Güncelleme: 24.11.2020 22:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya arasındaki ticaret hacminin artırılması başta olmak üzere iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ile Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Dağlık Karabağ'daki sorunu çözmeye ve bölgeye kalıcı istikrar getirmeye dönük olarak atılan adım kapsamında, gözlem ve denetleme amacıyla Türkiye'nin Rusya ile kuracağı Ortak Merkezin en kısa zamanda faaliyete geçmesini beklediklerini ifade etti.

Azerbaycan'ın, topraklarının bütünüyle iadesine ilişkin hassasiyetine işaret eden Erdoğan, uygulama sürecinde Ermenistan tarafının, kalıcı çözümü zorlaştırmasına ve anlaşmaya ilişkin sorumluluklarından kaçmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Minsk Grubu'nun diğer eş başkanlarının, barış çabalarını eleştirmelerini anlamanın mümkün olmadığını dile getirdi.

Suriye'deki ihtilafın sona erdirilmesi için de Dağlık Karabağ'da olduğu gibi, hızlı ve somut adımlar gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, Libya'nın birlik ve bütünlüğünü korumak için de hem siyasi hem askeri görüşmelerde Türkiye ve Rusya arasındaki iş birliğinin sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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